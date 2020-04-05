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Ardern: Korona önlemlerine uymayanlar aptal

Yeni Zelanda Başbakan Jacinda Ardern, sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert tepki gösterdi.

AA |
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Ardern: Korona önlemlerine uymayanlar aptal

Yeni Zelanda Başbakan Jacinda Ardern, Yeni Zelanda Sağlık Şefi Ashley Bloomfield ile düzenlediği basın toplantısında, koronavirüse karşı verdikleri mücadeleyi anlattı.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uyanlarla gurur duyduğunu söyleyen Ardern, ancak bazı kişilerin hala kuralları ihlal ettiğini vurguladı.

"BAZILARI EN KİBAR TABİRLE APTAL"

Ardern, kurallara uymayanlara tepki göstererek "(Kuralları ihlal edenler) bazılarını da en kibar tabirle aptal olarak niteleyebilirim." dedi. Bunlardan birisinin de Christchurch kentindeki bir süpermarkette insanların üzerine kasten öksüren kişi olduğunu belirten Ardern, "Onu bu tanıma dahil ediyorum." diye konuştu.

Ardern: Korona önlemlerine uymayanlar aptal

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bloomfield de ülkede virüs yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini, 1039 vaka bulunduğunu ve 156 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Aldıkları önlemler sayesinde benzer konumdaki ülkelere göre daha iyi durumda olduklarını dile getiren Ardern, "Vaka ve ölüm oranımız diğer ülkelerin çok altında. Evet, bizim zaman avantajımız vardı çünkü uzak olmamız, sınırları erken kapatmamız ve sokağa çıkma yasağı önlemlerimiz etkili oldu. Zor olanı erken uygulamak bizim yararımıza oldu." ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yeni Zelanda’da 25 Mart’tan bu yana zorunlu haller dışında sokağa çıkma uygulanıyor.

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