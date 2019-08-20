Arife günü kaçan kurbanlık bulundu

Arife günü satın alınan ve sahibinin elinden kaçan kurbanlık teke, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulundu.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, yaptığı açıklamada, kaybolan tekeyi sahibine teslim ettiklerini belirterek, “Kurban Bayramı dolayısıyla bayram öncesinde olduğu gibi arife ve bayram sonunda da vatandaşlarımıza hizmet etmek için sahadaydık. Arife günü kaybolan bir tekeyi ekiplerimiz buldu ve sahibine teslim ettik.” ifadelerine yer verdi.