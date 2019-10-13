15 yaşındaki çocuk bisikletlinin ölümüne neden oldu

1 Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 69kg finalinde Çinli Liu Yang'ı mağlup ederek altın madalya kazandı.

2 60 yıl sonra yeniden nikah masasına oturdular Marmaris'te yaşayan ve 1959 yılında Bulgaristan’da evlenen 85 yaşındaki Mehmet Gürler ile 80 yaşındaki eşi Mübeccel Gürler, bir 60 yıl daha birlikte yaşamak niyetiyle nikah tazelediler.

3 Arı kovanları içinde preslenmiş 152 kg eroin bulundu Muğla'da polisin durdurup arama yaptığı tırın dorsesinde, arı kovanlarının içerisine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi.

4 Türk ordusu Hilal Taktiği'ni kullanıyor Fırat'ın doğusundaki ilerleyişini sürdüren Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ı Hilal Taktiği kullanarak YPG'li teröristlerden temizledi.

5 Hakkari’de 5 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi Hakkari Valiliği, Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 5 bölgenin, özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

6 15 yaşındaki çocuk bisikletlinin ölümüne neden oldu Pendik'te, 15 yaşında bir çocuğun kullandığı minibüs, bisikletli bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. Çocuk gözaltına alınırken, kaza anı da kameraya yansıdı.