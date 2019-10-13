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Arı kovanları içinde preslenmiş 152 kg eroin bulundu

Muğla'da polisin durdurup arama yaptığı tırın dorsesinde, arı kovanlarının içerisine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi.

DHA | 13.10.2019 - 13:27..
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Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu tırla yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Ula ilçesinde önlem alan ekipler, plakası belirlenen tırı durdurup arama yaptı.

POLİS, ARICI KIYAFETİ GİYİP ÇIKARDI

Arama sırasında narkotik köpekleri tırın dorsesindeki arı kovanlarına tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, arıcı kıyafeti giyip, kovanlarda detaylı arama yaptı. Aramada, kovanların içerisine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi.

Arı kovanları içinde preslenmiş 152 kg eroin bulundu

İZMİR'E GÖTÜRÜLÜYORDU

İran üzerinden yurda sokulduğu belirlenen eroinle ilgili C.B., T.E., F.G, ve S.S. isimli şüpheliler, gözaltına alındı. Piyasa değeri 120 bin TL olan uyuşturucunun İzmir’e götürülmek üzere yola çıkarıldığı saptandı.

Arı kovanları içinde preslenmiş 152 kg eroin bulundu

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin, narkotik köpeklerin koku almasını engellemek için uyuşturucuyu arı kovanlarının içerisine presledikleri tespit edildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Arı kovanları içinde preslenmiş 152 kg eroin bulundu

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