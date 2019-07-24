Arı zehrinin kilosu 500 bin lira

Kırıkkale’de arıcılık üretimine merak saran ve bu işi 28 yıldır yapan Aydın Payar, birçok hastalığın tedavisinde ve kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan arı zehrini, kendi imkanlarıyla üretmeyi başardı.

250 ADET KOVANDAN ZEHİR

Yıllardır arıcılık yapan Aydın Payar, Bal Üretim Ormanı'nda 250 adet kovanından arı zehri üretti.

KURULU SİSTEM

Aydın Payar, her gün akşam saatlerinde 20 dakika süreyle arı kovanının içine koyduğu titreşimli aparat sayesinde arı zehri çıkartıyor.

Biriktirdiği zehri, plastik bir kap içerisinde buz dolabında muhafaza ediyor.

KİLOSU 500 BİN

Birçok hastalığın tedavisinde ve kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan arı zehrinin gramını 500 liradan, kilosunu ise 500 bin liradan satışa çıkartıyor.

"ARI ZEHRİ ŞİFADIR"

Piyasadaki sahte ballar yüzünden bal satışlarının düşük olmasından dolayı arının zehrinden para kazanmayı hedefleyen Aydın Payar, “Arının balı da şifadır, zehri de şifadır. Yeni bir arayış buluş içerisindeyiz, yıllardır arıcılık yapıyoruz. Bal satmaktan para kazanamıyoruz. Yeni bir arayış içerisindeyiz, yeni bir aparat ürettik. Şu anda aparatımız elimizde. Bu aparatımızı 12 voltluk bir akü ile çalıştırıyoruz. 4 tane aparat var, aynı zaman da 4’ünden de zehir alabiliyoruz.” dedi.





"ARILAR SAKİNLEŞİYOR"

Aparatın arılara zarar vermediğini ve arıları sakinleştirdiğini ifade eden Payar, “Bu aparatımızı aküye monte ediyoruz. Aküyü açtığımız zaman bu tellerde titreşim oluyor. Arılar da zehirli iğnelerini bu cama vuruyor. Arının ömrünü kısaltmıyor, arı seyir halinde çalışıyor. Hatta arı sakin bir hale geliyor ertesi gün. Daha güzel bir şekilde çalışıyo.r” dedi.

"HER APARATTAN 0.20 GRAMZEHİR ÇIKIYOR"

Payar, şu bilgileri verdi: "Bu aparatı arının içine koyuyoruz. 20 dakika sonra tekrar ikinci bir arıya koyuyoruz. 20 dakika sonra da alıyoruz. Günde 4 arıya koyuyorum 6-7 gibi. Tarlacı, arılar içeride olduğu zaman verim daha yüksek oluyor. Gündüz koyduğumuz zaman arıların bir kısmı içeride kalıyor, verim düşük oluyor. Bu camın üzerindeki zehri biraz sonra kazıyacağız. 0.20 gram, 0.15 gram zehir çıkıyor.”





" FİYAT ARALIĞI DEĞİŞİYOR"

Payar, açıklamasını şöyle tamamladı: “6 kovan arıdan denedik, 2 gram zehir çıktı. Tarlacı arılar akşam içeride olduğu zaman verim 2’ye katlayacağını eminim. Biraz sonra bunun nasıl alındığını göstereceğiz. Bu genelde apiterapi tedavisinde, kozmetik alanda ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Gram fiyatı 400-500 Türk Lirası olarak değişiyor.”



