taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3303
Altın
1516.94
Borsa
100236.7
Gram Altın
280.124
Bitcoin
58624.14

Aç ayılar, arı kovanlarını talan etti

Karabük'te aç kalan ayılar, arıcılık yapan kişinin kovanlarına saldırarak parçaladı.

İHA | 22.09.2019 - 07:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yenice ilçesine bağlı Kuzdağ Köyü’nde meydana gelen olayda, ormanlık alanda aç kalan ayılar arıcılık işi ile uğraşan İsmet Karakırık’ın kovanlarına saldırdı. Çok sayıda kovanı parçalayan ayı, içindeki petekleri çıkartarak yedikten sonra olay yerinden ayrıldı. Arılarını kontrole giden Karakırık kovanlarını parçalanmış halde buldu.

Aç ayılar, arı kovanlarını talan etti

Aç ayılar, arı kovanlarını talan etti

AYIYI İZLERİ ELE VERDİ

Gördüğü manzara karşısında şoka uğrayan Karakırık, arılarına neyin zarar verdiğini çevrede gördüğü ayı izlerini fark edince anladı. Bir kovanının kayıp olduğunu gören Karakırık, diğer kovanlarını 60 metre uzakta bulduğunu belirtti.

Aç ayılar, arı kovanlarını talan etti

"ARILIĞIMIZIN ANASINI AĞLATMIŞ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karakırık, “Bizim ayı 7 yıldır mekanımıza uğramadı ama bu sefer ordu kurmuş gelmiş ve nasibinin üstüne çıkmış. Ne varsa halletmiş Kuzdağdaki arılığımızın anasını ağlatmış. Ne yapalım artık canımız sağ olsun diyelim” ifadelerini kullandı.

Aç ayılar, arı kovanlarını talan etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li pilotlar, S-400'leri geçebilmek için eğitiliyor

ABD'li pilotlar, S-400'leri geçebilmek için eğitiliyor

20
Melania Trump'ın makasla zor anları

Melania Trump'ın makasla zor anları

7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

34
Genç kız, 6. kattan aşağı atladı

Genç kız, 6. kattan aşağı atladı

12
Rıza Kayaalp: Bizi de binlerce kişi karşılasın isterdik

Rıza Kayaalp: Bizi de binlerce kişi karşılasın isterdik

44
Çağlar Söyüncü, çalımıyla forvete takla attırdı

Çağlar Söyüncü, çalımıyla forvete takla attırdı

5
Ersun Yanal: Rakibimizi cesaretlendirdik

Ersun Yanal: Rakibimizi cesaretlendirdik

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir