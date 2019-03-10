taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44395
Euro
6.118
Altın
1300.1
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.579

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

Bursa'nın İznik ilçesinde Roma ve Osmanlı dönemine şahitlik eden 700 yıllık servi ağaçları, arıları kovmak için ateş yakılıp, dalları hızarla kesilerek tahrip edildi.

İHA | 10.03.2019 - 17:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Elbeyli köyü Hesbekli mevkiinde tarla içinde yan yana yükselen 700 yıllık iki servi ağacından biri kuruduğu için devrildi. Diğeri ayakta olan devasa büyüklükteki servilerin gövdesinde hızar makinesi ile derin kesikler açıldığı ve her iki ağacın gövdesinde derin yanıklar olduğu görüldü.

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

6 yıl önce tescillenerek anıt ağaç ilan edilen 6 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğundaki servilerin gövdesinde arıları kovmak için ateş yakıldığı öğrenildi.

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp kestiler ViDEO

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

700 YILLIK AĞAÇ TAHRİP EDİLDİ

Elbeyli Köyü Muhtarı Hasan Ünal, "Bu serviler 700 senelik. Gövdelerinde ateş yakılmış. Müze Müdürlüğü buradaki ağaçların varlığından haberdar, ancak ilgilenen yok" dedi.

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

Fotoğraf tutkunu Ali Aşık ise, "Tesadüfen arkadaşlarımdan Elbeyli'de tarihi servi ağaçları olduğunu duydum ve fotoğraflamak için geldim. Gerçekten inanılmaz bir doğa harikası. Özellikle doku çalışması açısından önemli. Muhteşem bir eser diyebilirim. Kötü tarafı ise yanmış durumda. Buranın koruma altına alınması gerekmekte. Yetkililerin bu konuda ilgisiz kalması çok üzücü" dedi.

Arıları kovmak için 700 yıllık ağaçları yakıp, kestiler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstiklal Caddesi'ndeki eylemde tepki çeken pankartlar

İstiklal Caddesi'ndeki eylemde tepki çeken pankartlar

441
Çin'den alınan ucuz ürünlerden vergi alınmaya başlandı

Çin'den alınan ucuz ürünlerden vergi alınmaya başlandı

507
Mesut Yılmaz kemoterapi tedavisi görüyor

Mesut Yılmaz kemoterapi tedavisi görüyor

99
Fener kümeye diye bağıran taraftara Emre müdahale etti

Fener kümeye diye bağıran taraftara Emre müdahale etti

90
İdo'dan sevgilisine dizi vetosu

İdo'dan sevgilisine dizi vetosu

80
Arda Turan: Ben Galatasaray taraftarıyım

Arda Turan: Ben Galatasaray taraftarıyım

59
Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir