Arıların saldırdığı 19 kişi hastaneye kaldırıldı

Küçükköy'de mevsimlik işçilere, arılar saldırdı.

19 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Arıların sokması sonucu 19 işçi rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri, arıların kendilerine de saldırması nedeniyle işçilere müdahale edemedi.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri olay yerine gelerek, gerekli önlemleri aldı.

8 işçi ambulanslarla, 11 işçi ise özel araçlarla Çumra Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.