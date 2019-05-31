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Arıza nedeniyle duran otobüsün şoförü, kalp krizi geçirdi

arızalanan yolcu otobüsünü durduran şoför Erdal Sertgül, bu sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

DHA | 31.05.2019 - 18:14..
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İstanbul'dan Rize'ye yolcu taşıyan Erdal Sertgül yönetimindeki otobüs, Kastamonu Tosya ilçesi Sapaca köyü mevkiinde arıza yaptı.

Sertgül, otobüsü yol kenarında durdurup, aşağıya indi. Arızayı gideren Erdal Sertgül, tekrar otobüse binerken rahatsızlandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yolcuların müdahale ettiği Sertgül, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sertgül, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Arıza nedeniyle duran otobüsün şoförü, kalp krizi geçirdi

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