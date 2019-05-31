Arıza nedeniyle duran otobüsün şoförü, kalp krizi geçirdi

İstanbul'dan Rize'ye yolcu taşıyan Erdal Sertgül yönetimindeki otobüs, Kastamonu Tosya ilçesi Sapaca köyü mevkiinde arıza yaptı.
Sertgül, otobüsü yol kenarında durdurup, aşağıya indi. Arızayı gideren Erdal Sertgül, tekrar otobüse binerken rahatsızlandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yolcuların müdahale ettiği Sertgül, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sertgül, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.