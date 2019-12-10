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Arjantin basını: Riquelme, Isla'yı istiyor

Arjantin basınında yer alan habere göre Boca Juniors'ta futbolun patronu olan Juan Ramon Riquelme'nin, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın peşinde olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi | 10.12.2019 - 18:31..
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla için Arjantin'den, dikkat çeken bir haber geldi.

ARJANTİN BASINI GİRİŞİMLERE BAŞLANDIĞINI YAZDI

Arjantin'in önde gelen medya kuruluşlarından TyCSports, Boca Juniors'ta başkan yardımcılığına getirilen ve futbolun patronu seçilen Juan Ramon Riquelme'nin, Mauricio Isla'yı kadroya katmak için girişimlere başladığını yazdı.

Arjantin basını: Riquelme, Isla'yı istiyor

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki oyuncuyla yolları ayırma konusunda kararsız olduğu ve sarı-lacivertlilerin bu tutumunun da transferde önemli bir rol oynayacağı belirtildi.

FENER SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTİYOR

Yeni sezon planlamasını devre arasında gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek Isla ile yeni bir görüşme yapmayı planlıyor.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncu için 2 yıllık yeni bir sözleşme hazırlayıp ve menajeriyle yapılacak görüşmeler sonrasında son kararını verecek.

2017'de Cagliari'den transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertlilerde 76 maça çıkarken gol sevinci yaşayamadı, 12 asist yaptı.

Arjantin basını: Riquelme, Isla'yı istiyor

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