Arjantin: Daha fazla ortaklıklar edinmek için çalışıyoruz

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuştu.

"İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI GENİŞLETMEK İSTİYORUZ"

Arjantin'in dış dünyaya açılımına vurgu yapan Macri, "Dünyanın tehdit değil fırsat olduğu inancıyla uluslararası güven inşa etmek, daha fazla ortaklıklar edinmek ve Arjantin'in önemli bir rol oynayacağı iş birliği alanlarını genişletmek için çalışıyoruz. 2015'te göreve geldiğimde dünyayla çekişme dönemini geride bırakmaya ve daha iyi ilişkiler kurmaya karar verdik." şeklinde konuştu.

"İKLİMSEL BİR ACİL DURUMUN FARKINDAYIZ"

Arjantin Devlet Başkanı Macri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin önemine işaret ederek, "Başkanlığa geldiğimden beri tereddüt etmeksizin kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ediyoruz. Ele geçirilen uyuşturucu miktarını artırdık. Uyuşturucu çetelerini hezimete uğrattık ve bölgede bununla bağlantılı cinayetleri de azalttık." diye konuştu.

Macri, Arjantin'in iklim değişikliğine karşı azimle mücadele ettiğine değinerek, "İklimsel bir acil durumun farkındayız ve Paris İklim Anlaşması'na bağlı hareket etmeliyiz. Bu yüzden uzun vadede fayda düşük emisyon stratejisini uygulama kararı aldık. Bu strateji, 2050'ye kadar sıfır karbon gibi daha iddialı hedeflere doğru atılacak gerekli adımları sağlayacak." dedi.