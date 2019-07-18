Arjantin’in Santiago del Estero eyaletindeki Quimili ve Anatuya bölgeleri arasında yer alan Nasalo köyünde dünyaya gelen 3 gözlü ve 2 ağızlı buzağı büyük ilgiye neden oldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Birçok sosyal mecrada paylaşım halinde olan video, Arjantin başta olmak üzere bütün dünyada 3 gözü ve 2 ağzı olan buzağıyı konuşuluyor.

Arjantin’de 3 gözlü, 2 ağızlı buzağı doğdu İZLE



SAĞLIK DURUMU İYİ

3 gözlü ve 2 ağızlı buzağının vücudunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirlendi.

Buzağının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

İşte sosyal medyada büyük ilgi gören buzağının görüntüleri...