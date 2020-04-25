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Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

Koronavirüs nedeniyle Buenos Aires'teki hapishaneden çıkmak isteyen mahkumlar, ortalığı savaş alanına çevirdi.

AA |
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Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, koronavirüs salgını nedeniyle cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlar isyan çıkardı.

Başkent Buenos Aires'te yaklaşık 1700 mahkumun bulunduğu ve bir görevlide koronavirüse rastlanan Devoto Hapishanesi'nde bir grup mahkum ayaklandı.

YATAKLARI ATEŞE VERDİLER

Sabah saatlerinde yatakları ateşe veren mahkumlar, salgına karşı daha fazla önlem alınması ve cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep etti.

Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı VİDEO

Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

MAHKUMLAR ÇATIYA ÇIKTI

AFP ve Reuters ve EPA'nın servis ettiği görüntülerde, hapishanenin çatısına çıkan 40'tan fazla mahkum, üzerinde "Hapishanede ölmeyi reddediyoruz" yazılı pankart astı.

Olaylar sırasında hapishane çevresinde bulunan bazı mahkum yakınları sinir krizi geçirdi.

Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

HAPİSHANEDE VİRÜSE RASTLANMADI

Yetkililer, şu ana kadar hapishanedeki hiçbir mahkumda virüse rastlanmadığını açıkladı.

ARBEDEDE 1 MAHKUM ÖLDÜ

Arjantin'de dün Florencio Varela Hapishanesi'ndeki bazı mahkumların salgınla mücadele için daha fazla güvenlik talep etmesinin ardından mahkumlar arasında çıkan arbedede bir mahkum hayatını kaybetmişti.

Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

Arjantin'de ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı

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