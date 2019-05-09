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Arjantin'de milletvekiline silahlı saldırı: 1 ölü

Arjantin'de milletvekili Hector Olivares ve devlet memuru Miguel Marcelo Yadon, silahlı saldırıya uğradı.

AA | 09.05.2019 - 17:18..
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Arjantin basınındaki habere göre, sabah saatlerinde başkent Buenos Aires'teki Ulusal Kongre yakınında yürüyüşe çıkan La Rioja eyaletinden Radikal Sivil Birlik partisi milletvekili Hector Olivares ile aynı eyaletin Federal Elektrik Taşımacılığı Güven Fonu Koordinatörü Miguel Marcelo Yadon'a, bir araçtan ateş açıldı.

Arjantin'de milletvekiline silahlı saldırı: 1 ölü

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda 58 yaşındaki Yadon hayatını kaybetti, göğsünden yaralanan 61 yaşındaki Olivares ise hastaneye kaldırıldı.

Arjantin'de milletvekiline silahlı saldırı: 1 ölüHector Olivares

Milletvekili Olivares'in, durumunun ağır olduğu belirtildi. Acil Tıbbi Bakım Sistemi Başkanı Alberto Crescenti, "Olay saat 07.00 civarında meydana geldi. Bizi ateşli silahla yaralama nedeniyle çağırdılar. Saldırıya uğrayanların ikisi de hastaneye kaldırıldı, ancak biri hastanede hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.

Arjantin'de milletvekiline silahlı saldırı: 1 ölü

Saldırının sebebi ve failleri henüz belirlenemezken, bölgedeki kamera kayıtları inceleniyor.

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