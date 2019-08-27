Arjantin'de PKK yandaşlarına Ermeni gruplardan destek

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği yakınındaki bir caddede toplanan terör örgütü PKK yandaşları ve bazı Ermeni gruplar, büyükelçilik binasına kadar yürüdü.

PANKARTLARLA YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

HDP ve terör örgütü YPG bayrakları taşıyanların da yer aldığı yaklaşık 100 kişi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı. Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını protesto eden grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine de slogan attı.

Bu sırada gruptan bazı göstericilerin, pankartlarla yüzlerini kapatması dikkati çekti.

ERMENİ KURUMLARI VE İŞÇİ PARTİSİ DE DESTEK VERDİ

Gösteriye; Arjantin Ermeni Kurumları (IARA), Ermeni Kültürü Birliği (UCA), Ermeni Kilisesi İdari Kurumunun (IAIA) yanı sıra Sosyalist İşçi Hareketi (MST), Arjantin İşçi Merkezi (CTA) ve İşçi Partisi (PO) de destek verdi.

ASILSIZ İDDİALARLA TÜRKİYE'Yİ KARALAMA

Türkiye'yi karalama kampanyası HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ağustos ayının ortalarında geldikleri Latin Amerika ülkelerinde yerel basına verdikleri röportajlarda asılsız iddialarla Türkiye'yi karalamaya çalışmıştı.

'İŞKENCE GÖRECEKLER' YALANI

Günay, Türkiye'deki muhalif olan azınlıkların işkence görebileceğini veya öldürülebileceğini ileri sürmüş ve terör örgütü YPG/PKK'yı savunmuştu. Paylan da Türkiye'de Kürtlere karşı soykırım riski olduğunu iddia etmiş ve sözde Ermeni soykırımının yaşandığı ortamın halihazırda Türkiye'de mevcut olduğunu ileri sürmüştü.