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Arjantin'de tencere tavalı eylem

Göstericiler, ellerindeki tencere ve sert cisimlerle ses çıkararak, elektrik, doğal gaz ve ulaşıma yapılan zamları protesto etti

AA | 05.01.2019 - 08:39..
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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de halk, doğal gaz, elektrik ve ulaşımda uygulanacak yüzde 55'e varan zamları protesto etmek için akşam saatlerinde sokağa döküldü.

11 FARKLI NOKTADA TOPLANTILAR

Başkentin 11 farklı noktasında toplanan halk, ellerine aldıkları tencere ve farklı sert cisimlerle gürültü çıkararak, "Cacerolazo" ve "Ruidazo" adı verilen gösteri düzenledi.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve politikalarını protesto ederek slogan atan göstericiler, ellerinde hükümet ve zam karşıtı dövizler taşıdı.

Arjantin'de tencere tavalı eylem

"ÜLKENİN ZENGİNLİĞİ EŞİT DAĞITILMIYOR"

Göstericiler, "Burada kamu hizmetlerine yapılan zamları protesto ediyoruz. Hizmetlerin bir kısmını devlet karşılıyordu, bu şekilde ülkenin zenginliği eşit dağıtılıyordu. Artık bu hizmetleri özel şirketler sağlıyor ve devlet yardımları da kesilmiş durumda." açıklamasını yaptı.

Devlet Başkanı Macri hükümetinin önceden verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten göstericiler, az kazanan kişilerin daha düşük vergilendirmeye tabi tutulmasını talep etti.

Twitter'da açılan #RuidazoNacional tagı ülke gündeminde birinci sırada yer aldı.

Arjantin'de tencere tavalı eylem

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Akşam saatlerinde başlayan protestolar nedeniyle şehirde bazı caddelerin trafiğe kapanmasıyla ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de geçen Aralık ayında, 13 milyondan fazla kişinin yaşadığı Buenos Aires'te 2019 için elektrik kullanımına kademeli olarak yüzde 55, toplu ulaşıma yüzde 40 ve ulusal çapta doğal gaza yüzde 35 zam yapılacağı açıklanmıştı.

Arjantin'de tencere tavalı eylem

Arjantin'de tencere tavalı eylem

Arjantin'de tencere tavalı eylem

Arjantin'de tencere tavalı eylem

Arjantin'de tencere tavalı eylem

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