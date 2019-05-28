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Arjantinli adam evsizlerin üzerine alkol döküp yaktı

Arjantin'de cani bir adam, sokakta yatan evsizlerin üzerine alkol döktü, ardından da ateşe verdi. Olay ise cep telefonu ile anbean kaydedildi.

DHA | 28.05.2019 - 14:19..
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Olay, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan General Paz çevreyolunda meydana geldi.

Arjantinli adam evsizlerin üzerine alkol döküp yaktı

OLAY CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Yaşanan olayda asıl ilginç olan ise saldırganın arkadaşının, bu anları cep telefonu ile kaydetmesi oldu. Görüntülerde; saldırganın, uyuyan evsizlere yaklaşarak üzerlerine alkol döktüğü ve ateşe verdiği görüldü.

Evsizlerin üzerine alkol döktü, yaktı VİDEO

Arjantinli adam evsizlerin üzerine alkol döküp yaktı

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yerel medya, yaşanan olaya dair polisin inceleme başlattığını; saldırganın polis tarafından arandığını duyurdu.

Olayda kimse yaralanmazken; evsizlerin General Paz çevreyolu etrafından uzaklaştıkları ve civarda uyumaya korktukları belirtildi.  Yaşanan olayda, kimsenin zarar görmediği duyuruldu.

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