Bursa'da meydana gelen olayda 15 ton hamsiyi, Samsun’a götürmek üzere yola çıkan Ferhat Altun kontrolündeki tırın arka kapağı, İznik Çevre Yolu Adapazarı yol ayrımında açıldı.

Arka kapağı açılan tırdan tonlarca hamsi yola saçıldı VİDEO



HAMSİLER KEPÇE YARDIMIYLA TIRA GERİ YÜKLENDİ

15 ton hamsi açılan kapaktan dökülerek karayolunu kapladı. Olası bir kazayı engellemek için kapanan karayolunda trafik ekipleri önlem alırken, İznik Belediyesi ekipleri yola saçılan balıkları kepçe ile toplayarak kamyonlara yükledi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından hamsiler kamyonlara yüklenerek karayolu tekrar trafiğe açıldı.























