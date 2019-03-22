Arkadan çarptığı arabayı alt yola uçurdu

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Askere gidecekler için rütbeleri anlattık

1 Gezici araştırmanın son anketi Yerel seçimlere 9 gün kala anket yayınlayan Gezici araştırmaya göre CHP Ankara'yı, AK Parti de İstanbul'u az bir farkla kazanacak.

2 AB: Golan tepelerinde İsrail egemenliğini tanımıyoruz Avrupa Birliği; Golan Tepeleri'ne ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

3 Nihat Kahveci'nin Almanya'daki cuma anısı Nihat Kahveci'nin Almanya'da bir camide Cuma namazına gitme hikâyesi söyleşiyi izleyen seyirciden büyük alkış alırken, sporcu, Yasin Suresi'ni okuyarak da o anları canlandırdı.

4 Gabar'da terör örgütünün inlerine girildi İcra edilen operasyonda, 21 Mart tarihinde dört sığınak ve bir mağara bulundu.

5 Göklerin gerçek hakimi: Nuri Demirağ İlk yerli uçağımızı üretip, ülkemizi demir ağlarla ören adam; Nuri Demirağ'ın hikayesiyle karşınızdayız.

6 TOKİ evlerine başvurunun tüm detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 50 bin sosyal konut müjdesi sonrası, ev sahibi olmak isteyen kişilerin merak ettiği soruların cevapları bu haberimizde..