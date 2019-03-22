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Arkadan çarptığı arabayı alt yola uçurdu

Diyarbakır'da başka bir aracın arkadan çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobil, köprülü kavşaktan alt yola düştü; 6 kişi yaralandı.

İHA | 22.03.2019 - 13:31..
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Park Orman köprülü kavşağında meydana gelen feci kazada, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile alt yoldaki kaldırımda pusetle yürüyen kadın, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

ÇARPMAYLA ALT YOLA UÇTU

Umut Karataş yönetimindeki 23 TD 487 plakalı otomobil, Park Orman köprülü kavşağında önünde ilerleyen Mehmet Çetin’in kullandığı 34 KHJ 23 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmayla kontrolden çıkan Çetin’in otomobili bariyerleri aşıp alt yola düştü. Alt yolda ters duran aracın sürücüsü Mehmet Çetin ile yanında bulunan eşi Gülay, kızları 3 yaşındaki Bejna Naz ve 10 aylık Reyna ile diğer aracın sürücüsü Umut Karataş ve yoldan geçen ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Arkadan çarptığı arabayı alt yola uçurdu

Diyarbakır'daki feci kaza anı

İKİSİ ÇOCUK, 6 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Görüntülerde, kavşaktan dönmeye çalışırken arkasından gelen aracın çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobilin, bariyerleri yıkıp alt yola düştüğü görülüyor. Kaza sırasında kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile alt yoldaki kaldırımda pusetiyle yürüyen kadın, düşen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Durumları iyi.

Arkadan çarptığı arabayı alt yola uçurdu

Arkadan çarptığı arabayı alt yola uçurdu

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