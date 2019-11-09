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Arkadaşı sobaya tiner dökünce yüzü ve eli yandı

Erzurum'da ateşi canlandırmak için arkadaşının sobaya döktüğü tinerle yanan Muhammet Haktan Turgut, hastanede tedaviye alındı.

DHA | 09.11.2019 - 09:56..
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Erzurum Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Dadaşköy'de yaşayan Muhammet Haktan Turgut, arkadaşının ateşi canlandırmak için sobaya döktüğü tinerle alevler içinde kaldı.

YÜZÜ VE SAĞ ELİ YANDI

Yüzü ve sağ elinde yanıklar oluşan Turgut'un, ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak Yanık Merkezi'nde tedaviye alındığı belirtildi.

Arkadaşı sobaya tiner dökünce yüzü ve eli yandı

''ATEŞİ CANLANDIRMAK İÇİN TİNER DÖKTÜK''

Yanındaki 4 arkadaşının da hafif yaralandığını belirten Muhammet Haktan Turgut, "Köyde gençlerin oturacağı küçük bir yer yaptık. Hava soğuk olduğu için akşamları sobayı yakıyorduk. Sobanın daha gür yanması için arkadaşlardan biri tiner dökünce parlayan alevlerin arasında kaldık. Sobaya yakın olduğum için benim yüzüm ve elim yandı. Diğer 4 arkadaşımın sadece saçı ve kirpikleri zarar gördü. Çok korktuk. Tinerin parlaması ile birlikte oturduğumuz yer alevlerle kaplandı." diye konuştu.

Arkadaşı sobaya tiner dökünce yüzü ve eli yandı

BİR SÜRE TEDAVİ GÖRECEK

Kimseden davacı olmadığını belirten Muhammet Haktan Turgut'un, bir süre daha hastanede tedavi görmesi gerektiği belirtildi.

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