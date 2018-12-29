Ukrayna'nın Dnieper bölgesinde, bir arkadaşının eline verdiği el bombasının pimini çekip kaçması sonrası büyük korku yaşayan adam, durumu polise bildirdi.

POLİS YARDIMA KOŞTU, ELLERİ BANTLANDI

Patlama riskine karşı elini sımsıkı tutmaya çalışan adamın imdadına, bir süre sonra olay yerine gelen polisler yetişti. Polislerden biri, hemen adamın elini tutarak gevşemesine engel olurken; diğer polis adamın ve polisin ellerini koli bandı ile bantladı.

BOMBANIN BOŞ OLDUĞU ANLAŞILDI

Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları ise çevre güvenliği aldıktan sonra adamın elindeki bombayı alarak inceledi. Yapılan incelemede, bombanın boş olduğu anlaşıldı.

Arkadaşına verdiği el bombasının pimini çekip kaçtı VİDEO

ŞAKACI VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Polis, bombayı arkadaşına veren kişiyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Yakalanan adam, arkadaşına 'şaka' yaptığını; amacının kötü olmadığını söyledi. Polis, 'şakacıyı' ve arkadaşını gözaltına aldı.