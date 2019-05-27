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Arkadaşını başından vurdu

Bir şahıs, bilinmeyen nedenle arkadaşını başından tabancayla vurarak yaraladı.

DHA | 27.05.2019 - 19:46..
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İzmir'in Bornova ilçesinde ikisi de 18 yaşından küçük olan Enes T. ve Arif Şimşir yolda yürürken, Enes T. bilinmeyen nedenle yanında taşıdığı tabancayı çıkararak arkadaşına ateş etti.

Tabancadan çıkan kurşun, Arif Şimşir'in sol kulağının altına isabet etti. Şimşir kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şimşir'e olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şimşir, buradan Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Arif Şimşir'in hayati tehlikesin sürdüğü belirtildi.

Enes T. ise olayın ardından Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 


Arkadaşını başından vurdu

Arkadaşını başından vurdu

Arkadaşını başından vurdu

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