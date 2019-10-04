Arkadaşını boğazından bıçaklayan sanık araştırılıyor

2018 yılında Tophane yamaçları olarak bilinen bölgede, ilginç bir cinayet yaşandı.

Akşam saatlerinde iki arkadaş alkol aldı. Alkolün etkisiyle kendinden geçen 58 yaşındaki Celil Tükenmez'i önce bıçaklayan Yılmaz K., ardından arkadaşının boğazını keserek öldürdü. Şüpheli, olayın ardından tutuklandı.

"OLAYI HATIRLAMIYORUM"

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanığın, yargılanmasına devam edildi.

Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Yılmaz K., KOAH hastası olduğunu ve uzun süredir tedavi gördüğünü söyleyerek, "O gün yolda yürürken Celil ve yanındaki arkadaşları beni yanlarına çağırdılar. Gittim ama sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Yılmaz K., "Beni yaralamamış olsaydı suçu böyle olay olmazdı. Kendisi kardeşini öldürmüş bir kişiydi. Bu hususların gözetilerek tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.