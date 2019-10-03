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Arkadaşını öldüren cani müebbet hapis cezası aldı

Bursa’da arkadaşını ekmek bıçağıyla doğrayıp parçalara ayıran ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Sanığa, mahkeme müebbet hapis cezası verildi.

İHA | 03.10.2019 - 09:02..
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, geçen 2016 yılı Aralık ayında yaklaşık 10 aydır kayıp olan Hüseyin Altı'nın (35), arkadaşı Akif Tamtürk (43) tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

DEHŞET VEREN CİNAYETİ EN İNCE AYRINTISINA KADAR ANLATTI

Altı'nın telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, en son arkadaşı Akif Tamtürk ile irtibata geçtiğini tespit etti. Gözaltına alınan ve sorgusunda dehşet veren cinayeti en ince detayına kadar nasıl işlediğini anlatan şüpheli, tutuklandı.  Akif Tamtürk, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘canavarca his saiki veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılandı.

Arkadaşını öldüren cani müebbet hapis cezası aldı

MAHKEME İNDİRİM YAPTI, 18 YIL VERDİ

Yargılama süresince verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle o dönemki mahkeme başkanı İsmail Yılmaz'ın, "Ben 25 yıldır bu meslekteyim. Zaten bizim de karşımıza hep senin gibi mükemmel ve masum insanlar geliyor." diyerek tepki gösterdiği Akif Tamtürk'e tahrik indirimi yapılarak, 18 yıl hapis cezası verildi.

Arkadaşını öldüren cani müebbet hapis cezası aldı

YARGITAY KARARI BOZDU, MÜEBBET ALDI

Cezanın ardından karar, Yargıtay'a taşındı. Kararı inceleyen Yargıtay, sanığa verilen tahrik indirimin uygulanmamasını isteyerek dosyayı mahallî mahkemeye gönderdi. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkan sanık, eski ifadelerini tekrarlayarak, cinayeti işlemediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verip, tahrik indirimi uygulamadı.

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