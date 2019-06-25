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Arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı

17 yaşındaki genç, tartıştığı arkadaşını öldürüp intihar etmek istedi.

DHA | 25.06.2019 - 03:21..
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Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Salar beldesinde cinayet meydana geldi.

Emirhan Ateş ile arkadaşı E.Ş. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş., iddiaya göre yanında getirdiği tabancayla Emirhan Ateş'i göğsünden ve kafasından vurdu, ardından da karnından bıçakladı. Emirhan Ateş olay yerinde yaşamını yitirirken, E.Ş. de aynı tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan E.Ş., Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilerek, tedaviye alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Emirhan Ateş'in cansız bedeni ise otopsi yapılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı

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