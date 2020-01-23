Arkadaşını öldürüp, yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kocaeli'de kaldığı yetiştirme yurdundan kaçan 17 yaşındaki Burak Altuntaş, Bolu'da yaşayan dedesinin evine geldi.

Burada yaşamaya başlayan Altuntaş'tan yakınları, bir hafta boyunca haber alamayınca polise haber verdi. Polisin yaptığı çalışma sonucu Altuntaş'ın, Kavakbaşı mevkisindeki menfezde yanmış cesedi bulundu.

25 YAŞINDAKİ ARKADAŞI ÖLDÜRDÜ

Burak Altuntaş'ın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 25 yaşındaki arkadaşı Fatih Alemdar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"EŞİME TECAVÜZ ETMEKLE TEHDİT ETTİ"

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğu kasten öldürmek' suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Fatih Alemdar, önceki duruşmalarda Burak Altundaş'ın kendisine saldırdığını, eşine tecavüz etmekle tehdit ettiğini iddia etti.

"PİŞMANIM"

Alemdar, bunun üzerine çıkan kavgada Altundaş'ı, bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Bugün görülen karar duruşmasında savunma yapan Fatih Alemdar, "Ben geçmiş duruşmalardaki ifadelerimi tekrar ediyorum. Bu olay, isteyerek yaptığım olay değildir. Pişmanım, takdir mahkemenindir." dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, sanığın sözlerinin ardından kararını açıkladı. Fatih Alemdar, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.