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Arkadaşının aracını çalan şahıs, kaza yapıp kaçtı

Beylikdüzü’nde arkadaşından arabasını gasp eden şahıs, kaza yaptıktan sonra aracı bırakarak kaçtı.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 12:03..
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Olay, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda yaşandı. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi arkadaşından gezmek için arabasını istedi. Direksiyona geçtikten sonra silah doğrulttuğu arkadaşını arabadan atan şahıs, kaçmaya başladı.

ÇALDIĞI GİBİ KAZA YAPMASI BİR OLDU

Şüpheli şahıs kaçarken, 34 NE 3668 plakalı araçla kaza yapıp kaldırıma çıktı. Aracı bırakan şüpheli, yaya olarak kaçtı.

Arkadaşının aracını çalan şahıs, kaza yapıp kaçtı

ARKADAŞINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına başlatırken olayda mağdur olan genç adam ise şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.

Arkadaşının aracını çalan şahıs, kaza yapıp kaçtı


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