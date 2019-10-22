taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8089
Euro
6.4647
Altın
1487.9
Borsa
97886.36
Gram Altın
277.836
Bitcoin
47222.29

Arkadaşının ittiği çocuk, yüksekten düşerek yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla sokakta oynayan 11 yaşındaki çocuk, bir arkadaşının itmesiyle 2 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

DHA | 22.10.2019 - 23:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Piyalepaşa Mahallesi Akçay Sokak'ta, 11 yaşındaki Emir H. D., arkadaşlarıyla birlikte sokakta futbol maçı yaparken, bir arkadaşı tarafından itildi. Dengesini kaybeden Emir H.,  2 metre yükseklikten, sokak ile bir binanın bodrum katı arasındaki boşluğa düştü. Beton zemine kafa üstü düşen çocuk, ağır şekilde yaralandı.

Arkadaşının ittiği çocuk, yüksekten düşerek yaralandı

Arkadaşının ittiği çocuk, yüksekten düşerek yaralandı

"O BENİ ÇOK İTİYOR, BEN DE ONU İTTİM"

Emir H. D.'nin ilk yardımına sokak sakinleri koştu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine yardıma gelen bazı sokak sakinleri, ambulans gelene kadar, kafası kanayan çocuğa tampon uyguladılar. Emir H. D., ambulansla Okmaydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arkadaşının ittiği çocuk, yüksekten düşerek yaralandı

Emir H. D.'nin birlikte oynadığı arkadaşlarından birinin annesi Sonay Saraçoğlu "Çocuğumla oynuyorlardı. Çocuğun ayağında top varmış. Onunla mücadele ederken herhalde boşluğun üzerine çıkmışlar. Oradan onu itmiş. İten çocuk' O beni çok itiyor, ben de onu ittim' demiş. Durumu biraz kötüydü" diye konuştu.

Arkadaşının ittiği çocuk, yüksekten düşerek yaralandı

İTME ANI KAMERADA

Emir H. D.'nin bir arkadaşı tarafından itilerek boşluğa düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Sokaktaki bir işyerinin kamerasına yansıyan görüntüde, Emir arkadaşlarıyla futbol maçı yaparken, bir arkadaşı iterek boşluğa düşmesine neden oluyor.

Arkadaşının ittiği çocuk, yüksekten düşerek yaralandı

Arkadaşının ittiği çocuk, yüksekten düşerek yaralandı

Arkadaşının ittiği çocuk, yüksekten düşerek yaralandı

Arkadaşının ittiği çocuk, yüksekten düşerek yaralandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir