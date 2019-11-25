Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, yakalandı

İstanbul Kağıthane’de bulunan, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü e-Sınav Salonu'nda bir kişi, sahte evrak düzenleyerek daha önce ehliyet sınavından kalan arkadaşının yerine sınava girdi.

SAHTE EVRAKLA YAKALANDI

Sınava giren kişinin davranışlarından şüphelenen gözetmenler, şüphelendikleri şahsın sınav giriş belgelerini kontrol etti. Yapılan kontrol sonucu evrakların, sahte olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra gözetmenlerin polis ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, evrakta sahtecilik yapan şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere Kağıthane Çağlayan Polis Karakolu’na götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.