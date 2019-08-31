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Arkadaşıyla şakalaşan kadın kalp krizinden öldü

Kocaeli’de aracında arkadaşlarıyla şakalaşırken bir anda kalp krizi geçiren kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 31.08.2019 - 12:56..
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26 Ağustos tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde aracına binen 48 yaşındaki Gülgün Cantekin, arkadaşları ile şakalaşırken bir anda fenalık geçirdi.

YERE DÜŞTÜ

Yere düşen Cantekin’i gören arkadaşları durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Cantekin, hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşıyla şakalaşan kadın kalp krizinden öldü

YAKINLARI YASA BOĞULDU

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Cantekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 5 günlük yaşam savaşına yenik düştü. Hayatını kaybeden Cantekin’in cenazesi morga kaldırıldı.

1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Cantekin’in ölümü yakınlarını yasa boğdu.

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