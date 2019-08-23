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Arkadaşıyla şakalaşma kanlı bitti

İki arkadaş şakalaşırken biri diğerini karnından bıçaklayarak öldürdü.

İHA | 23.08.2019 - 02:42..
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Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde şakalaşma ölüm getirdi.

Olay, Biga’nın Gümüşçay Belediyesinde çay boyunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Osman Sevinç, 16 yaşındaki arkadaşı  Ahmet Salih Gökyüz ile şakalaşırken karnından bıçaklanarak öldü.

Çay boyunda gerçekleşen olay saat 00:45 sıralarında meydana geldi.

TÜM MÜDALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen Osman Sevinç kurtulamadı. Ahmet Salih Gökyüz ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Arkadaşıyla şakalaşma kanlı bitti

Arkadaşıyla şakalaşma kanlı bitti

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