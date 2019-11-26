Arkadaşlarına kamyon çarpan öğrenciler yolu kapattı

Şanlıurfa'da Akçakale - Suruç çevre yolunun Yenice Mahallesi mevkisinde, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyon, Eyyübiye ilçesindeki lise eğitim kampüsü yakınlarında 14 yaşındaki Halil A.’ya çarptı.

ÖĞRENCİ AĞIR YARALANDI

Kazada kamyon altında ezildiği iddia edilen öğrenci ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ARKADAŞLARI YOLU KAPATTI

Kazayı duyan öğrencinin arkadaşları ile diğer öğrenciler, yolun kenarındaki taşları yola dizerek trafiğe kapattı. Yolu çift taraflı trafiğe kapatan öğrenciler, daha sonra lastik yaktı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ YOLU TRAFİĞE AÇTI

Olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma, çevik kuvvet, TOMA ve çok sayıda zırhlı polis aracı sevk edildi. Polis, öğrencileri dağıtarak yolu iş makineleriyle temizledikten sonra tekrar trafiğe açtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.