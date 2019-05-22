Arkadaşlarının kalemini alan çocuğuna eziyet etti

Sir Arthur Conan Doyle’yi edebi yönü ve bir klasik haline getirdiği Sherlock Holmes serisinden alıntılarla anıyoruz…

Türkücü Sevcan Orhan, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sevcan Orhan: Akciğerlerimde bir kitle vardı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in bu kadar güzel gözükmesinin, içerisinde çalışan 7 bin 608 kişiden kaynaklandığını söyledi.

TBMM'de çalışan 7 bin 608 personel var

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