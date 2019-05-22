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Arkadaşlarının kalemini alan çocuğuna eziyet etti

Antalya'da bir anne kızına ceza vermek istedi ve ocakta ısıttığı bir kaşığın ucunu, kızının sağ yüzük parmağının üzerine bastırdı.

DHA | 22.05.2019 - 12:24..
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ilkokulun birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki E.İ., sık sık arkadaşlarının kalemini alınca annesi N.İ. tarafından uyarıldı.

KAŞIĞIN UCUNU BASTIRDI

Okul dönüşü kızının çantasını kontrol eden N.İ., çantada kalemleri görünce sinirlendi. N.İ., ocakta ısıttığı bir kaşığın ucunu, kızının sağ yüzük parmağının üzerine bastırdı.

Arkadaşlarının kalemini alan çocuğuna eziyet etti

SINIF ÖĞRETMENİ FARK ETTİ

Dün sınıf öğretmeni, kalemi tutmakta güçlük çeken E.İ.'ye ne olduğunu sorunca gerçek ortaya çıktı. Sınıf öğretmeni, durumu önce rehber öğretmen, daha sonra okul müdürüyle paylaşıp polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından okula polis ekibi ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Arkadaşlarının kalemini alan çocuğuna eziyet etti

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINACAK

Kısa sürede gelen ekipler, okul yetkilileri ile görüştükten sonra E.İ.'yi ekip aracına alıp, okuldan ayrıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen E.İ., pedagog eşliğinde ifadesine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis, anne N.İ.'nin de ifadesine başvurulacağını belirtti.

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