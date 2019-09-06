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Arkadaşlık uygulamaları 10 milyon kullanıcının verilerini topladı

Saldırganlar, popüler tanışma uygulamalarındaki kullanıcıların konum verilerini rahatlıkla ele geçirebiliyor.

Haber Merkezi | 06.09.2019 - 12:34..
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Son yıllarda kullanımı bir hayli artan popüler arkadaşlık uygulamalarının, yeteri kadar güvenli olmadığı zaten biliniyor. Saldırganlara göre ise arkadaşlık uygulamaları veri bakımından adeta bir altın madeni gibi, çünkü birçok kullanıcı yeni arkadaşlar edinmek için birçok gizli bilgisini uygulamalar ile paylaşmaktan çekinmiyor.

En çok kullanılan arkadaşlık uygulamalarının mobil uygulalama programlama arayüzlerinde, kötü niyetli kişilerin rahatlıkla kullanıcıların verilerine erişmesini sağlayan yeni bir güvenlik açığı tespit edildi.

uygulama

KULLANICI ADININ BİLİNMESİ YETİYOR

Saldırganlar, yalnızca kullanıcı adından konum bilgisi dahil birçok bilgiye kolaylıkla erişebiliyor. Romeo, Grindr, 3Fun ve Recon uygulamalarında tespit edilen söz konusu saldırıdan yaklaşık 10 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor. 3Fun kullanıcılarının ise sadece konum verilerinin değil, sohbet geçmişi ve fotoğraflarının da sızdırıldığı iddia edildi.

Son zamanlarda yaşanan gizlilik skandalları nedeniyle verilerinizin ele geçirilmesini istemiyorsanız, herhangi bir uygulamayı kullanmaya başlamadan önce araştırma yapmakta fayda var. Öyle görünüyor ki gelecekte de kullanıcıların birçok verisi ele geçirilmeye devam edecek.

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