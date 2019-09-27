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Arkeolojik kazılarda Bizans kalıntılarına ulaşıldı

Çanakkale'de yaklaşık bin 500 yıllık olduğu belirlenen bir Bizans definesi ele geçirildi.

İHA | 27.09.2019 - 09:18..
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde arkeolojik kazılar devam ediyor. Ancak bu köyde bulunanlar herkesi şaşırttı.

BİN 500 YILLIK BİZANS DEFİNESİ BULUNDU

Kazılarda, yaklaşık bin 500 yıllık olduğu tespit edilen bir Bizans definesi bulundu.

Arkeolojik kazılarda Bizans kalıntılarına ulaşıldı

68 ALTIN SİKKE

68 altın sikkeden oluşan hazinenin milattan sonra 550-575 yıllarında, 1. ve 2. Justinianus dönemine ait olduğu belirlendi. Kazılar sonucu elde edilen define ile Apollon Smintheus tapınağı ve çevresinde devam eden kazılardaki tarihsel içeriğinin geç Bizans dönemine kadar uzandığı ortaya çıktı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

7 Ağustos’ta bulunan define hakkında bilgi vermek için Prof. Dr. Coşkun Özgünel, bir basın toplantısı düzenledi.

Arkeolojik kazılarda Bizans kalıntılarına ulaşıldı

"1'NCİ VE 2'NCİ JUSTİNİANUS DÖNEMİNE AİT"

1980 yılından bu yana Ayvacık ilçesinin Gülpınar köyünde kazılar yapmaya devam ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Coşkun Özgünel, “Her dönem ayrı bir heyecanla yürüttüğümüz kazılarda, geçen yıllarda da olduğu gibi bu yıl da küçük bir define bulduk. Bu yılki definenin en büyük önemi; belirli bir tarihi içermesi. Define, milattan sonra 5. yüzyılın 2. yarısına ait. Aşağı yukarı 550-575 yıllarına denk geliyor. 68 adet altın sikke bulduk. 1. ve 2. Justinianus dönemine ait. Bir Bizans evinin duvarının dibinde bulundu. Bu durum da; Gülpınar köyündeki Apollon Smintheus tapınağı ve çevresindeki kazılarda tarihsel içeriğin geç Bizans dönemine kadar sürdüğünü ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Arkeolojik kazılarda Bizans kalıntılarına ulaşıldı

TROYA MÜZESİ'NE ZENGİNLİK KATACAK

Ayrıca Özgünel, “Bu 68 altın sikke, 7 Ağustos günü ele geçirildi. Biliyorsunuz altın, bronz gibi paslanan bir madde değil. Yağışlardan dolayı alanı su bastığı için çamur içindeydik. Çamurlar temizlendikten sonra altın sikkelerden tam 68 adet irili-ufaklı olarak bulduk. Bunların gramları farklı. Birbirleri arasında çok az farklılıklar var. Bu sikkeler Troya Müzesine ayrı bir zenginlik vermekte. Buna biz ‘hazine’ diyoruz ama aslında bu bir birikim. Bunun sahibinin muhakkak ki geleceği ile ilgili birtakım endişeleri vardı. Bu sebeple altın sikke biriktiriyordu. Zamanımızdaki büyüklerimizin altına karşı olan ilgisinin milattan sonra 5’inci-6’ncı yüzyılda da olduğunun ortaya konulması yönünden çok önemli.” diye konuştu.

Arkeolojik kazılarda Bizans kalıntılarına ulaşıldı

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