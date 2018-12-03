Arkeolojik sit alanında kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda İhsaniye İlçesi Göynüş Vadisi’nde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi alındı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre; yapılan pusu faaliyeti sonucu düzenlenen operasyonda 5 şüpheli şahıs 36 adet el yapımı patlayıcı, patlatmak için fünye yerine kullanılan rezistans, 6 adet çeşitli ebatlarda küçük yay, 1 adet şarjlı matkap bataryası, 1 adet tarihi olduğu değerlendirilen ok ucu, 1 adet gaz maskesi, 1 adet yivsiz av tüfeği ile birlikte suçüstü yapılarak yakalandığı bildirildi.

Meydana gelen olay ile ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi.

