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Arkeolojik sit alanında kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Göynüş Vadisi’nde 1’nci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı ihbarını alan jandarma ekipleri pusu kurarak 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İHA | 03.12.2018 - 11:12..
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Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda İhsaniye İlçesi Göynüş Vadisi’nde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi alındı.

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Edinilen bilgiye göre; yapılan pusu faaliyeti sonucu düzenlenen operasyonda 5 şüpheli şahıs 36 adet el yapımı patlayıcı, patlatmak için fünye yerine kullanılan rezistans, 6 adet çeşitli ebatlarda küçük yay, 1 adet şarjlı matkap bataryası, 1 adet tarihi olduğu değerlendirilen ok ucu, 1 adet gaz maskesi, 1 adet yivsiz av tüfeği ile birlikte suçüstü yapılarak yakalandığı bildirildi.

Meydana gelen olay ile ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi.

Arkeolojik sit alanında kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

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