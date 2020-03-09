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Armut şeklinde yumurta

Adıyaman'da, Yılmaz Aydın’ın beslediği tavuklardan birisinin yumurtladığı yumurta, armuda benzerliği ile dikkat çekti.

İHA | 09.03.2020 - 18:02..
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Adıyaman'ın Şamvayat ilçesinde, tavukları beslemek ve yumurtaları toplamak için kümese giden Yılmaz Aydın, tavukların yemini verdikten sonra yumurtaları toplarken, bir yumurtanın diğerlerinden farklı olduğunu gördü.

HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

İlginç yumurtayı ailesine gösteren Yılmaz Aydın, armut şeklindeki yumurtaya gözü gibi bakıyor. Diğer yumurtalardan boyut olarak küçük olan armut şeklindeki yumurtayı duyan, görmeye geliyor.

Armut şeklinde yumurta

"HAYATIM BOYUNCA İLK DEFA BÖYLE BİR YUMURTA GÖRDÜM"

Yılmaz Aydın, armut yumurtayı fark ettiği anı anlatarak, “Her sabah olduğu gibi tavukları yemlemek için kümese geldim. Tavukları yemledikten sonra kümesin içinde bulunan 3-4 yumurta içerisinde bir tane farklı bir yumurta vardı. Ben 30-40 tane tavuk besliyorum, hayatım boyunca ilk defa böyle bir yumurta ile karşılaştım. Armut şeklini almış yumurtayı aileme gösterdim, onlar da benim gibi şaşırdı.” dedi.

Armut şeklinde yumurta

Armut şeklinde yumurta

Armut şeklinde yumurta

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