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Arnavut çevik kuvvet polisleri Türkiye'de eğitim görecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelen talep üzerine Arnavutluk çevik kuvvet polislerine Türkiye'de eğitim verilmesi için talimat verdi.

DHA | 27.07.2019 - 08:09..
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Arnavut çevik kuvvet polisleri Türkiye'de eğitim görecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaretler kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Özel Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Soylu'ya Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj eşlik etti. Ziyarette Soylu'ya Özel Harekat Merkezi hakkında bilgi verildi.

Arnavut çevik kuvvet polisleri Türkiye'de eğitim görecek

500 ARNAVUT POLİS, TÜRKİYE'DE EĞİTİM GÖRECEK

Bakan Soylu, talep gelmesi üzerine 400-500 Arnavutluk çevik kuvvet polisinin eğitiminin Türkiye'de verilmesi konusunda talimat verdi. Bu kararı memnuniyetle karşılayan Lleshaj, Bakan Soylu'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Arnavut çevik kuvvet polisleri Türkiye'de eğitim görecek

9 BİN ÜNİFORMA GÖNDERMİŞTİK

Türkiye, 2016 yılında Arnavutluk’taki emniyet mensuplarına 9 binden fazla yeni üniforma desteği sağlamıştı.

Arnavut çevik kuvvet polisleri Türkiye'de eğitim görecek

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