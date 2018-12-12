Arnavut öğrenciler harç fiyatlarını protesto ediyor

Arnavutluk’un başkenti Tiran'da binlerce üniversite öğrencisinin katıldığı gösterilerde öğrenciler, harçlarının yüksek olmasına tepki gösterdi.

Arnavutluk Eğitim Bakanlığı önünde toplanan öğrenciler, harçları protesto ederek harç ücretlerinin yarı yarıya düşürülmesini talep ediyor.

BAKANLIĞA KALEM VE DEFTER FIRLATTILAR

Günlerdir devam eden protestolarda, bazı öğrenciler bakanlık binasına kalem, defter gibi nesneler fırlattı.

Protestolarla ilgili açıklamada bulunan Arnavutluk Eğitim Bakanı Lindita Nikolla, protestolarla çözüme kavuşulmayacağını söyledi.

20 bin ila 45 bin lek (180 ila 410 $) dolar arası eğitim ücretlerinin olduğu Arnavutluk'ta öğrenciler bu fiyatların yarı yarıya düşmesini istiyor. Öğrenciler harç ücretleri yarı yarıya düşene kadar protestolara devam edeceklerini açıkladılar.

SARIYELEKLİLER ARNAVUTLUKTADA PROTESTO YAPIYOR

Öğrencilerin yanı sıra, Arnavutluk'ta günlerdir sarı yelekliler de yakıt fiyatlarını protesto ediyor.

Arnavutluk’ta otoyolu kapatan binlerce eylemci akaryakıt zammına tepki gösterdi.

Binlerce kişi hükümetin akaryakıt zammını protesto etmek amacıyla Elbasan-Tiran otoyolunu ulaşıma kapattı.

Alınan bilgiye göre Elbasan sakinleri, 1 saat boyunca Elbasan-Tiran otoyolunu bloke ederek akaryakıt zammı fiyatlarını protesto ettiler.