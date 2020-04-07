Arnavutköy'de 11 bin filtreli maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından emniyet güçleri, salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

11 BİN FİLTRELİ MASKE ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Arnavutköy'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri K.K. isimli kişinin iş yerinde izinsiz ve belgesiz üretilen maskeleri stokladığı ve bunların tanesini yaklaşık 90 liraya piyasaya süreceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon olan 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken, iş yeri sahibi K.K. gözaltına alındı.

MASKELER KAMU YARARINA KULLANILACAK

Gözaltına alınan K.K hakkında adli ve idari işlemlere başlanılırken, ele geçirilen 11 bin filtreli maske, İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.