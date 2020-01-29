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Arnavutköy’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı

Arnavutköy’de polisin kullandığı otomobilin, kontrolden çıkarak karşı şeritteki kamyonetle kafa kafaya çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

İHA | 29.01.2020 - 06:16..
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde, Arnavutköy istikametine seyreden Mesut M., idaresindeki 34 ZZ 159 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

POLİS AĞIR YARALANDI

Otomobil, refüjü geçtikten sonra karşı yönden gelen Yunus Emre Ç., yönetimindeki 34 BHZ 131 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mesut M., ağır, diğer sürücü Yunus Emre Ç, ise hafif yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından polis olduğu öğrenilen ve durumu ağır olan Mesut M.’yi ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer sürücü ise Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan polisin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Arnavutköy’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı

Arnavutköy’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı

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