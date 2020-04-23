Arnavutköy'de 432 bin makaron ele geçirildi

İstanbul Arnavutköy'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir binanın çatı katında sigara imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Adresi teknik ve fiziki takibe alan polis, binanın çatı katına operasyon düzenledi.
432 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Çatı katında yapılan aramalarda 432 bin doldurulmuş makaron, 112 bin boş makaron, 6 bin kilogram kıyılmış sigara tütünü, 8 bin boş sigara kutusu, 3 sigara dolum makinesi, 2 kompresör, 100 bin şeffaf poşet ve 25 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.
İsmail S. (24) ve Ekrem S. (46) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.