1 İspanya'da 440 kişi daha koronavirüsten öldü İspanya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 440 artışla 22 bin 157'ye çıktı.

2 İstanbul'da davulcu geleneği devam edecek İstanbul'da bu ramazanda da davulcular, davulunu çalacak ve insanları sahurda uyandırmaya devam edecek.

3 Arnavutköy'de 432 bin makaron ele geçirildi Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 432 bin doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

4 SpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi SpaceX, küresel bir uydu internet ağı oluşturmak için başlattığı Starlink projesine 60 uydu daha kattı.

5 Yasağa rağmen sokağa çıkan adamdan ilginç bahane Avcılar E-5’te sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan uygulamada durdurulan bir kişi, yasağa rağmen neden dışarı çıktığı sorusuna, “Arkadaşımda uyuyakaldım” dedi.

6 Adana'da sokakta yakalanan genç kaçırıldığını iddia etti Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, 5 kilometre kaçan otomobilde yakalanan 2 kişiden biri, eşcinsel olduğu için kaçırıldığını iddia etti. Gözaltına alınan biri kadın iki kişi, polis merkezine götürüldü.