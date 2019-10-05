Arnavutköy’de 50 göçmeni taşıyan tır kaza yaptı

Arnavutköy Hadımköy Bağlantı yolu Gişeler mevkiinde, içinde yaklaşık 50 göçmenin bulunduğu tır, yağmur nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada panikleyen tır şoförü, tır dorsesini kaldırarak göçmenleri yola savurdu.

SÜRÜCÜ DORSEYİ BIRAKIP KAÇTI

Kimliği öğrenilemeyen tır şoförü dorseyi bırakarak olay yerinden kaçarken, çok sayıda göçmen ise yaralı bir olarak bir petrole sığındı. Petrol çalışanları ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri dorsenin bulunduğu yerde ve petrolde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı göçmenlere müdahalede bulundu.

ÇOK SAYIDA GÖÇMEN YARALANDI

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çok sayıda göçmen en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipler, kaçan tır şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.