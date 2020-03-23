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Arnavutköy'de bir grup genç güreş tuttu

Virüs önlemleri kapsamında “evde kalın” uyarısına rağmen bir araya gelen gençler, güreş tuttukları o anları sosyal medyadan paylaştı.

İHA | 23.03.2020 - 09:30..
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Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle okul, cami ve iş yerlerinin kapatılmasının ve yetkililerin “evde kalın” uyarılarının ardından tüm Türkiye’de, hayat adeta durdu.

Son olarak 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların, dışarı çıkması yasaklandı.

Ancak İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ormanlık alanda toplanan bir grup genç, uyarıları rağmen eğlenmeye başladı.

Arnavutköy'de bir grup genç güreş tuttu ViDEO

KORONAYI ÖNEMSEMEDEN GÜREŞ TUTTULAR

Eğlenceyi abartan gençler, üstlerini çıkartıp 1 metre kuralına rağmen birbirlerine sarılıp güreş tutmaya başladı. Osmanlı marşları eşliğinde dakikalarca birbirleriyle güreşen gençler, birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Bazı gençler ise cep telefonuyla kaydettiği o anları, sosyal medyada paylaştı.

Arnavutköy'de bir grup genç güreş tuttu

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