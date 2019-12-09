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Arnavutköy'de drift yapan iki kişiye 5 bin lira ceza

Asker uğurlama konvoyunda drift yapan iki kişi gözaltına alınırken, drift yaptıkları için pişman olduklarını ve bir daha asla yapmayacaklarını belirttiler.

DHA | 09.12.2019 - 09:55..
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İstanbul Arnavutköy'de katıldıkları asker uğurlama konvoyunda trafiği kapatarak drift yapan aracın sahibi ile sürücüsü, gözaltına alındı. Sürücünün ehliyetine el konulurken 5 bin 10 lira trafik cezası uygulandı.

PİŞMANIZ DEDİLER

Araç sahibinin, daha önce de aynı suçtan ehliyetine el konulduğu belirlendi. Cezanın ardından açıklama yapan gençler, pişman olduklarını ve bir daha drift yapmayacaklarını belirttiler.

Arnavutköy'de drift yapan iki kişiye 5 bin lira ceza

''YAPTIĞIMIZ YANLIŞ''

Polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan İbrahim Demirci, “Arkadaşımızın asker eğlencesi vardı, biz de katıldık eğlenceye. Eğlence sonrasında konvoya katıldık. Gece geç saatti, Bolluca Mahallesi'ne geldiğimizde yolu kapatarak drift yaptık. Yaptığımızın yanlış olduğunu biz de biliyoruz ama bizim bir pistimiz olmadığı için burada yaptık. Sonradan haberlere konu olunca Cumartesi günü sivil trafik ekipleri çalıştığım iş yerinden gözaltına aldılar beni. Karakola gittik, ceza yedik, ehliyetimize el konuldu. Toplamda 5 bin lira ceza yedim, ehliyetime de 2 ay süreyle el konuldu. Sosyal medyada yapılan kötü yorumlar var. Bizim yaptığımız yanlış ama kötü insanlar değiliz. Asker eğlencesiydi, bunu herkes yapıyor. Ancak cezalar yazarak bunun son bulacağını zannetmiyorum. Yaptığımız yanlış, bir daha asla drift yapmayı düşünmüyoruz. Zaten ehliyetimize de el konulduğu için arabamıza böyle uzaktan bakıyoruz. Aracımızın fiyatı 15-16 bin lira değerinde. Zaten yediğimiz cezalar arabamızın değeri kadar neredeyse. Arabayı satsak bile yediğimiz cezaları karşılamaya yetmiyor. Drift yapanlara tavsiyem, yapmasınlar. Yoksa böyle bizler gibi cezalar yerler." dedi.

Arnavutköy'de drift yapan iki kişiye 5 bin lira ceza

''BUNDAN SONRA DRİFT Mİ, ASLA''

Asker eğlencesinde drift yaparken görüntüleri sosyal medyaya düşen araç sahibi Serhat Çelikbilek "Benim de 3-4 ay önce ehliyetime el konulmuştu. O yüzden arkadaşım o gün kullandı aracı. Fakat görüntülerin haber olmasının ardından bu sefer de arkadaşım ceza yedi ve ehliyetine el konuldu. Zaten bu cezaları ödemek için arabayı satsak da yetmiyor. Artık bundan sonra yanlamak ve drift mi, Asla!" dedi.

Arnavutköy'de drift yapan iki kişiye 5 bin lira ceza

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