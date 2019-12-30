Arnavutköy'de minare fırtınaya zor dayandı

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Şehri etkisi altına alan şiddetli fırtına birçok yerde çatıların uçmasına ağaçların yıkılmasına sebep oldu.

Arnavutköy'de cami minaresi fırtınada sallandı VİDEO

CAMİ MİNARESİ FIRTINAYA DİRENDİ

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle zor anlar yaşanan yerlerden biri de Arnavutköy'dü.

Arnavutköy Yavuz Selim Camii'nin minaresi şiddetli fırtınanın etkisi ile sallandı. Minarenin devrilme riskine rağmen bunu farketmeden sokakta yürüyenler dikkat çekti.

Olay anı saniye saniye görüntülendi.