taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1425
Euro
6.6442
Altın
1666.85
Borsa
116829.39
Gram Altın
328.739
Bitcoin
59924.59

Arnavutköy'de müdür odasında öğrenciye saldırı

Kızı ile tartışan erkek öğrenciyi okul müdürünün odasında yumruklayan kişinin görüntüleri kameraya yansıdı.

DHA | 24.02.2020 - 09:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, lise son sınıf öğrencileri arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası bir kız öğrenci yaşadığı tartışmayı babasına anlattı.

Kızına küfredildiğini iddia eden baba ise okula gelerek okul müdürü ile görüşmek istedi.

ERKEK ÖĞRENCİYİ MÜDÜRÜN ODASINDA DARBETTİ

Her iki öğrenci hakkında da disiplin soruşturması başlatan okul müdürünün odasında konu ile ilgili bilgi alan baba, kızı ile tartıştığı iddia edilen 17 yaşındaki erkek öğrenciye bir anda saldırdı.

Yumruklu saldırı sonucu neye uğradığını şaşıran öğrenciyi, velinin elinden okul müdürü güçlükle kurtarabildi.

Arnavutköy'de müdür odasında öğrenciye saldırı

AİLE, SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİ

Yumruklu saldırı sonucu burnundan yaralanan öğrencinin annesi Selda Turan okula çağrıldı. Oğlunun bir veli tarafından darbedildiğini öğrenen anne Selda Turan okuldaki güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde adeta şok yaşadı.

Arnavutköy'de müdür odasında öğrenciye saldırı

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Oğlunun savunmasız olduğunu ve okul müdürünün sorduğu sorulara cevap verirken bir anda kız öğrenci velisi tarafından saldırıya uğradığını söyleyen anne Selda Turan avukatı aracılığıyla okul müdürünün odasındaki güvenlik kamerası görüntülerini alarak emniyete gitti ve oğlunu darbeden veliden şikayetçi oldu.

Arnavutköy'de müdür odasında öğrenciye saldırı

"OĞLUM KÜFÜR ETMEDİĞİNİ İZAH ETMEYE ÇALIŞIRKEN VELİ BİR ANDA SALDIRIYOR"

Oğlunun lise son sınıfta okuduğunu söyleyen veli Selda Turan, "Okulda öğrenciler arasında tartışmalar yaşanabilir, ancak oğlum küfür etmediğini söylüyor. Oğlum durumu anlatmaya, arkadaşına küfretmediğini izah etmeye çalışırken kız öğrencinin velisi bir anda ayağa kalkarak oğluma saldırıyor. Okul müdürü araya girmese oğluma daha büyük zarar verebilirdi." dedi.

Arnavutköy'de müdür odasında öğrenciye saldırı

"SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİSİ NE OLACAK"

Tüm bu yaşananlardan dolayı oğlunun psikolojisinin olumsuz yönde etkilendiğini söyleyen Selda Turan, "Lise son sınıf öğrencisi bunlar. Birkaç ay sonra üniversite sınavına girecekler. Bu durum onları oldukça olumsuz etkiledi." dedi.

Arnavutköy'de müdür odasında öğrenciye saldırı

AMELİYATLI BURNU KIRILDI

Oğlunun birkaç ay önce burun ameliyatı olduğunu da söyleyen Turan, "Ameliyatlı olan burnuna darbe alınca burnu yeniden kırıldı. İkinci bir ameliyat ise oldukça zor gözüküyor. Nasıl olacak bilemiyoruz." dedi.

Arnavutköy'de müdür odasında öğrenciye saldırı

İlginizi Çekebilir
Rize'de yan yatan binalar vatandaşları korkutuyor
Engindere mahallesindeki binaların, yapımının eski olması ve zeminin kayması nedeniyle yan yatan apartmanların bir an önce yıkılması bekleniyor.
Fındık, tedavi için Ankara'ya götürüldü
Tokat'ta, Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan sosyal medyada da yoğun ilgi gören ve sonrasında da hastalanan 'Fındık' adlı köpek, Ankara'da tedavi olacak.
650 kiloluk boğa otomobil fiyatına alıcı buldu
Artvin ve yöresinde düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olan 7 yaşında, 650 kilo ağırlığındaki 'Rasgow’ isimli boğa, sahibi tarafından 45 bin liraya satıldı.
Küçükçekmece'de, kadın kocasını bıçakla yaraladı
Bir kadın ile kocası arasında çıkan tartışmada, kadın mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçaklayarak yaraladı. Kadın gözaltına alınırken, kocası hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
86
Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar
Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar
119
Dublör Hughes Barstow dışındaki roket kazasında öldü
Dublör Hughes Barstow dışındaki roket kazasında öldü
128
Donald Trump anketlerde önde gidiyor
Donald Trump anketlerde önde gidiyor
14
Mustafa Cengiz: Mayısta ipi göğüsleriz
Mustafa Cengiz: Mayısta ipi göğüsleriz
22
Kemal Kılıçdaroğlu: Suriye'de neden savaşıyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu: Suriye'de neden savaşıyoruz
245
Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı
Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı
189
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir