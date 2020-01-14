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Arnavutköy'de ölü bulunan kadının katili oğlu çıktı

Polis ekiplerinin araştırmaları sonucu, dün ormanda cesedi bulunan Melahat işbir'in, 20 yaşındaki oğlu tarafından başına keserle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

DHA | 14.01.2020 - 15:29..
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Dün İstanbul Arnavutköy'de, mantar toplayan vatandaşlar bir ceset görerek polise ihbarda bulunmuşlardı.

Polis yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının Melahat İşbir olduğunu tespit etti. Daha önce iki kere evlenip boşanan Melahat İşbir'in çocuklarıyla birlikte oturduğu belirlendi.

OĞLU CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda Melahat İşbir'in ilk evliliğinden olan oğlu Batuhan Ü.'yü cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Poliste sorgulanan şüpheli suçunu itiraf ederken annesini evde bir adamla oturduğunu gördükten sonra aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söyledi.

Arnavutköy'de ölü bulunan kadının katili oğlu çıktı

"KESERLE VURARAK ÖLDÜRDÜM"

Şüphelinin annesini keserle başına ve vücuduna vurarak öldürdüğü, ardından arkadaşı olan Furkan S.'yi kendisine yardım etmesi için çağırdığını söylediği belirtildi.

Cinayet Büro Amirliğinde işlediği cinayeti anlatan Batuhan Ü. "Arkadaşımı çağırdım. Cesedi bir battaniyeye sararak onun otomobiline yükledik. Ormanlık alanda uygun bir yer bularak cesedi otomobilden attık. Daha sonra oradan kaçtık." dedi.

Yetkililer olayı gerçekleştiren Batuhan Ü. ile Furkan S.'nin sorgularının sürdüğünü olayın çok yönlü soruşturulduğunu söylediler.

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