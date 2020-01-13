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Arnavutköy'de ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

Polisin ilk incelemelerinde 35-40 yaşlarındaki kadının öldürüldükten sonra, bir battaniyeye sarılarak, ormanlık alana gömüldüğü tespit edildi.

DHA | 13.01.2020 - 12:56..
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İstanbul Arnavutköy'de, ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan iki arkadaş, kazılı bir alan görmeleri üzerine bu alanı elleriyle eşeleyip, açtıklarında, battaniyeye sarılı bir kadın cesedi ile karşılaştı.

KORKUP KAÇTILAR

Battaniyeden kötü bir koku geldiğini fark edince korktuklarını ve battaniyenin üzerini tekrar kapattıklarını belirten 2 genç, kaçarak ormandan uzaklaştıklarını belirtti.

Arnavutköy'de ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

POLİSE HABER VERDİLER

İki genç, yaşanan olay üzerine polise ihbarda bulundu. Gençlerin tarif ettikleri yere giden polisler, koli bandı ile bantlanmış battaniye içindeki ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

Arnavutköy'de ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Birkaç gün önce öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü, kadının 35-40 yaş arasında olduğu ve başına aldığı bir darbe sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından  kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının üstünden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Arnavutköy'de ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

Arnavutköy'de ormanlık alanda kadın cesedi bulundu


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