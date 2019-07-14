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Arnavutköy'de otomobil şarampole yuvarlandı

Yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

DHA | 14.07.2019 - 23:11..
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Akşam saatlerinde İstanbul Arnavutköy Fatih Caddesi'nde kaza meydana geldi.

Tayakadın-Arnavutköy yolunda seyreden ve ailece piknikten döndüğü öğrenilen Servet Eser yönetimindeki otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kadın ve çocuklar ile sürücüden oluşan 6 kişi, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazanın etkisiyle şok geçiren otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sürücünün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Arnavutköy'de otomobil şarampole yuvarlandı


Arnavutköy'de otomobil şarampole yuvarlandı

Arnavutköy'de otomobil şarampole yuvarlandı

Arnavutköy'de otomobil şarampole yuvarlandı

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