İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, sokakta başı boş dolaşan bir at ve yanındaki eşeğin yaptıkları herkesi şaşırttı.

Eşek ve at bir köpeğin havlamasıyla beraber koşmaya başladı.

AT, OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKTI

Bu sırada boynunda poşet bağlı at geri dönerek hızla park halindeki otomobilin üzerine zıpladı. At, hasar verdiği otomobilin üzerinden yere düştü.

Düştüğü yerden hızla ayağa kalkan at, daha sonra peşine takılan köpek nedeniyle hızla uzaklaştı.

Arnavutköy'de otomobilin üzerine çıkan at ViDEO

ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Atın üzerinden atladığı otomobilin ön camı kırılırken, kaput ve tavanında da çökmeler meydana geldi.

"RESMEN ARACIMIZI PERT ETMİŞ"

Otomobil sahibi Sadık Baran, "Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi. Ben aracımı ilk gördüğümde inşaattan bir şeylerin üzerine düştüğünü zannettim. Ancak güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimde çok şaşırdım. At, resmen aracımızı pert etmiş" dedi.

"ÇOCUKLARA DA ÇARPABİLİRDİ"

Baran, "Sokakta başıboş dolaşan bu hayvanlar benim otomobilim yerine sokakta oyun oynayan çocuklara da çarpabilirdi. Yerel yöneticiler sokaklarda başıboş bir şekilde dolaşan bu hayvanlara karşı önlem almalı" dedi.